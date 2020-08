COVID-19: Francis Reddy s'exprime sur la situation des enfants éprouvant un trouble d'apprentissage

Francis Reddy était de passage sur le plateau de Bonsoir bonsoir!, ce lundi 17 août, et ce dernier n’a évidemment pas échappé aux questions de Jean-Philippe Wauthier concernant la pandémie de COVID-19, le confinement et leurs nombreux effets.

Wauthier a notamment interrogé son invité au sujet des enfants éprouvant des troubles d’apprentissage. Francis Reddy est père d’un enfant qui a dû composer avec la dysorthographie, en plus d’agir pendant quelques années à titre de porte-parole de l’Association québécoise des troubles d’apprentissage (qui est devenu aujourd’hui l’Institut TA).

Le principal intéressé a déclaré avoir eu beaucoup de difficulté à digérer l’énorme pression qui fut mise sur les enfants éprouvant des troubles d’apprentissage à la suite de la fermeture des institutions scolaires, le printemps dernier.

«J’ai trouvé ça terrible la pression qu’on a mise sur ces enfants-là. Quand tu leur dis sans arrêt, tout le monde, partout dans les médias: “C’est terrible, ils vont régresser, ils vont reculer, ça n’a pas de bon sens”… Des enfants qui vivent d’autres sortes de maladies, qui sont en traitement, des grands bouts, ils ne peuvent pas étudier, ils sont à l’hôpital. Tout à coup, ils rattrapent, ils remontent. Ce sont des situations qui vont être résolues au fil du temps. Ils vont avancer», a-t-il fait valoir.

Francis Reddy s’est également prononcé contre l’option des cours d’été et de rattrapage, jugeant que ceux-ci ne feraient qu’enlever aux enfants leur motivation.

«Ces enfants-là ont besoin de se reposer la tête, de bouger, d’avoir une vie normale», a-t-il poursuivi.

Pour Francis Reddy, la solution serait la possibilité pour les parents d’offrir un suivi à long terme à leur progéniture.

«Si on prenait des professionnels, qui sont peut-être au privé… Ce professionnel-là, tu vas le voir une fois par semaine. Il y aurait des crédits d’impôt, et tu seras certain pendant cinq ans, huit ans, dix ans que tu auras un suivi réel. Il faut les suivre pas à pas», a-t-il conclu.

Selon Statistique Canada, 3,2% des enfants canadiens ont un trouble d’apprentissage. Ceux-ci touchent plus d’enfants que tous les autres handicaps réunis.

Bonsoir bonsoir! est diffusée du lundi au jeudi à 21h, sur les ondes d’ICI Télé.