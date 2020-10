Munis de pancartes, sur lesquelles étaient écrites “Please I Can’t Breathe” et “Black Lives Matter”, les danseurs ont fait lever la salle à la fin de leur numéro. “Vos corps ont tout exprimé. Vous incarnez un message. Chacun de vous a incarné ce message dans la mixité”, a confié Hélène Ségara, membre du jury.

Marianne James, émue aux larmes, a ajouté: “Je ne sais pas à quoi ça tient. Au moment où vous êtes arrivés, nous sommes allés de surprise en surprise. Nous ne savions pas que vous étiez si nombreux et si différents. On va voter, non?” Finalement, non. La juge a écrasé le golden buzzer, au grand plaisir du groupe.

Cette saison démarre sur les chapeaux de roues. Animé par Karine Le Marchand, le premier numéro a été suivi par 3,6 millions de téléspectateurs. C’est encore mieux qu’il y a un an, note Le Parisien. Un succès qui n’est sans doute pas sans lien avec le couvre-feu.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.

