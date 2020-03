L'hydroxychloroquine autorisée pour traiter le coronavirus en France

La fin d’une controverse autant sanitaire que politique? Quoi qu’il en soit, un décret ministériel “prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”, publié ce jeudi 26 mars, autorise la prescription de l’hydroxychloroquine contre le coronavirus, ce traitement défendu par le professeur Didier Raoult.

“L’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile”, détaille le décret.