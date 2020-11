Pluie d'éloges pour le français aux Communes, mais pas d'actions concrètes

Avant elle, libéraux, conservateurs et néo-démocrates y étaient tous allés de déclarations plus senties les unes que les autres pour prouver qu’ils étaient attachés à la langue française et à la culture francophone et québécoise.

«J’ai appris mon français dans les Forces armées canadiennes à l’âge de 18 ans. Je suis fier d’être bilingue», a relaté Erin O’Toole, du Parti conservateur.

«Ce n’est pas ma langue maternelle, mais pour moi, c’est la plus belle langue au monde. (...) C’est une langue de géants, la langue des Félix Leclerc, des Réjean Ducharme, des Michel Tremblay, et des Gaston Miron, la langue de personnes hors du commun», a renchéri Pablo Rodriguez, leader parlementaire du gouvernement.

Les bloquistes ont déploré que ces belles paroles ne s’accompagnent pas de gestes concrets.

«Ce soir, on a entendu beaucoup de beaux discours, beaucoup de déclarations d’amour, beaucoup de citations de noms d’artistes ou d’oeuvres. (...) Les gens du Parti libéral, ça va bientôt faire quatre heures qu’ils nous font les louanges de la loi 101. Pourquoi ne pas simplement la laisser s’appliquer? Je ne comprends pas le blocage», a demandé le député bloquiste Yves Perron.