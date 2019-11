Le français est recherché en prostitution juvénile au Canada

«Il y a un attrait, il y a une demande. (...) C’est ce qu’ils veulent. Malheureusement, les clients abuseurs, ils veulent aussi des jeunes les plus jeunes possible. Et vous allez voir, on n’utilise pas le terme “jeune fille”, on parle d’enfants. En bas de 18 ans, ce sont des enfants. Et c’est un message clair qu’on envoie aussi à la population.»

En outre, la barrière de la langue est un avantage pour les proxénètes, qui peuvent mieux isoler leurs victimes qui sont déracinées. «On va les sortir donc de leur cadre, des réseaux d’amis, la famille, on va les amener travailler dans une autre province.»La prostitution ne se passe plus à l’angle des rues, et le recrutement non plus: les réseaux sociaux sont par ailleurs les meilleurs bassins de recrutement des réseaux criminels. Les proxénètes scrutent les publications de jeunes filles vulnérables.

«Elles ont mis une annonce pour dire: ”Écoutez, je me suis chicanée avec ma mère”. Le proxénète va l’approcher directement dans ce moment de grande vulnérabilité et va faire un lien, un rapprochement. (...) Il y a une banque de données, plusieurs personnes mettent leur vie sur les médias sociaux. Alors, il n’en fallait pas plus que ça à un proxénète sans scrupules pour s’approcher d’elle.»

La députée péquiste Méganne Perry Mélançon a par ailleurs fait ressortir qu’il y a pas moins de 300 établissements qui offrent des services sexuels dans la région métropolitaine de Montréal, une donnée «percutante», selon ses mots.

«On veut se pencher (sur ces chiffres) pour voir si nous, au niveau politique, on peut aussi arriver avec des mesures plus restrictives pour les gens qui oeuvrent dans cette industrie-là.»

