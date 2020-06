Des fraises du Québec se gaspilleront cet été

zenit122 via Getty Images

zenit122 via Getty Images

Plusieurs des délicieuses fraises cultivées au Québec ne se rendront pas jusque dans nos assiettes cet été. L’arrivée tardive des travailleurs étrangers forcera certains producteurs à laisser des fruits se gaspiller dans les champs. Et la vague d’amour et de solidarité «sans précédent» envers les agriculteurs de chez nous n’y changera malheureusement pas grand-chose.

Guy Pouliot, copropriétaire de la ferme Onésime Pouliot à l’île d’Orléans, évoque des défis de main d’oeuvre similaires. Même si la saison s’amorce un peu plus tardivement dans la région de la Capitale-Nationale que dans Lanaudière, l’agriculteur ignore s’il pourra rattraper le retard avant que ses fraises ne se gaspillent, alors que 30% de ses travailleurs manquent encore dans les champs.

«Si on tire une ligne vite, on pourrait dire que s’il m’en manque 30% c’est 30% [de fraises] que je ne récolterai pas», évoque M. Pouliot, insistant toutefois sur le caractère imprévisible de dame Nature, qui pourrait venir brouiller les cartes - pour le meilleur ou pour le pire.

Alors qu’il s’attendait à une récolte tardive en raison de l’hiver qui s’est éternisé, la canicule que la province a connue à la fin du mois de mai a précipité le mûrissement des fruits. Et la chaleur qui s’est installée sur la province cette semaine risque de bousculer davantage les agriculteurs.

«C’est très difficile pour les producteurs actuellement, financièrement et psychologiquement», constate le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau. «C’est très décevant de ne pas pouvoir récolter des fruits qui sont prêts à être cueillis et qui représentent souvent des années de travail avant d’être en mesure de les rentabiliser.»

Vague de solidarité

Résultat? «Les ventes ont explosé pis l’ouvrage avec!» lance la productrice avec un rire contagieux. Elle craint toutefois de ne pas pouvoir surfer sur cette nouvelle visibilité: ses congélateurs sont vides et le manque de main d’oeuvre compliquera la tâche de les regarnir avec la récolte de cet été.

«Moi ce que j’ai toujours dit c’est que si on a 65-70% des travailleurs spécialisés étrangers et qu’on complète l’équipe par un 25-30% de travailleurs locaux, ça peut fonctionner. Mais s’il manque 75% des travailleurs étrangers, c’est sûr que tu ne peux pas remplacer ça par des travailleurs locaux.

Il s’empresse toutefois de préciser que ce n’est pas une réflexion sur la vaillance des Québécois. «Je veux être très clair. Ce n’est pas parce que les Québécois ne sont pas travaillants, c’est parce qu’ils ne sont pas entraînés, dit-il. Il y a une distinction claire à faire. On a des gens qui veulent travailler, mais comme dans n’importe quel emploi, l’entraînement amène l’expérience.»

«Des grosses remises en question»

Pas de pertes, donc. Mais encore faut-il écouler la marchandise. Et malheureusement, le prix des fraises n’a rien d’alléchant pour les producteurs québécois depuis quelques années, alors que les coûts de main d’oeuvre ne cessent d’augmenter. Un poste de dépenses qui représente 50% des coûts de production d’un panier de fraises ou de framboises, souligne Marcel Groleau.

«L’agriculture, c’est vraiment pas facile», résume Mme Charbonneau, la déconfiture dans la voix. «Il y a des grosses remises en question. On vit un stress énorme.»

Elle pointe du doigt les augmentations en rapide succession du salaire minimum et l’ajout de deux journées d’absence rémunérées par année à la loi des normes du travail. Avec ces contraintes, impossible, soutient-elle, d’être compétitif avec les fraises américaines, qui garnissent encore les tablettes lors de l’arrivée des premières fraises du Québec.

- Jennifer Crawford, directrice générale de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Si Nathalie Bruneau et Isabelle Charbonneau aimeraient voir les bannières arrêter d’acheter des fraises américaines dans les jours qui précèdent l’arrivée des fraises hâtives québécoises, la directrice générale de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec Jennifer Crawford se fait plus philosophe.