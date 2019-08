10 trouvailles écoresponsables pour la rentrée scolaire

Courtoisie

La liste de fournitures scolaires vous cause des maux de tête? Et si vous optiez pour des articles qui sont à la fois durables et écoresponsables? Voici notre sélection tirée de marques canadiennes et d’artisans québécois qui ont à cœur l’environnement… et le succès de nos enfants! Un sac à dos résistant Choisir le bon sac à dos n’est pas une mince affaire. Outre son esthétisme, il doit aussi convenir aux besoins et à la taille de l’enfant. Surtout, il doit être résistant. Comme ceux de Parkland qui sont garantis à vie. Que demander de plus? Depuis le printemps 2018, l’entreprise canadienne a opté pour du polyester fait à 100 % de bouteilles de plastique recyclées pour le revêtement extérieur de ses produits. À ce jour, plus de 3,5 millions de bouteilles de plastique ont été transformées en sacs et accessoires. Notre choix : le modèle Bayside, parfait pour les écoliers : format 20L. 44,99 $,

Courtoisie

Des pochettes à collation à profusion Ouste les sacs Ziploc à usage unique! Pour la boîte à lunch ou même comme trousse à crayons, les pochettes lavables font désormais partie des habitudes quotidiennes de bon nombre de familles. Polyvalentes, elles se déclinent en différents formats. Mention pour la variété de la collection Güsto, la marque maison d’Omaïki, qui est fabriquée localement et qui se détaille entre 9,50 $ et 13,50 $. Vous souhaitez vous démarquer? On craque pour les motifs ultra colorés de la collection du nutritionniste Hubert Cormier. Le plus : les pochettes sont confectionnées à partir de bouteilles de plastique recyclées et certifiés de grade alimentaire (sans BPA, plomb et phtalates). Entre 9,95 $ et 13,95 $.

Une boîte à jus réutilisable Jus santé, eaux aromatisées, smoothies maison, lait au chocolat, etc. : une foule d’options sont possibles en troquant la boîte à jus jetable pour un modèle réutilisable. On aime le design de la marque montréalaise Asobu, fait de « Tritan », une matière ultra résistante et facile à laver. 12 $ dans les boutiques Mère Hélène et Carré Zéro Déchet.

Courtoisie

Un joli napperon pratique Le lunch prend du chic avec un joli napperon. Pour l’école ou le bureau, ce napperon fabriqué au Québec par les boutiques Mère Hélène est fort utile avec son cordon qui le tient roulé et sa pochette à ustensiles. 19,99 $.

Courtoisie

Des étiquettes vraiment chouettes Ah les fameuses étiquettes d’identification : quelle corvée! Depuis plusieurs années, les étiquettes de la compagnie québécoise Colle à moi ont fait leurs preuves. Comme plusieurs parents, nous les avons testées partout : au lave-vaisselle, dans la laveuse, dans les chaussures de sport, etc. Résultat : la formule (qui a été améliorée récemment) tient parfaitement. Le plus : les différents designs sont approuvés par les enfants! À partir de 23,95 $ pour un ensemble au www.colleamoi.com

Lacets sans souci Apprendre à lacer ses souliers peut parfois être compliqué. Et décourageant quand on pense que chaque enfant va enfiler et retirer ses chaussures entre six à dix fois par jour d’école. Pour faciliter la tâche (et gagner du temps), la petite entreprise québécoise Boucle-la confectionne des lacets élastiques sans boucle qui s’adaptent à tous les types de chaussures et de bottes à œillets. 15 $ la paire, en vente au www.youbilily.etsy.com

Un agenda de papier recyclé L’agenda de papier n’a pas dit son dernier mot. Ni sa dernière page! Il n’y a pas plus écolo qu’un agenda fait de papier recyclé, en fait. Comme ceux d’Atelier Archipel, basé à Montréal, qui propose des agendas, des petits carnets et bloc-notes aux designs minimalistes actuels. Parfaits pour les ados ou pour le retour au bureau! 20 $ pour l’agenda.

Un calendrier pour les motiver Votre petit dernier fera son entrée à la « grande » école? Pour l’encourager dans sa routine matinale et tout au long de ses activités quotidiennes, l’entreprise québécoise Minimo motivation ludique propose des calendriers de motivation (disponibles en français et en anglais) qui s’aimantent sur le réfrigérateur. Ainsi, à la fin de la journée (ou juste avant de partir pour l’école), l’enfant peut ajouter lui-même les aimants requis. À la fin de la semaine, il se méritera une petite récompense (par exemple, un film en famille, une sortie aux jeux d’eau ou encore se coucher un peu plus tard…). 27,95 $ (tableau et aimants)

Courtoisie

Des étuis de denim recyclé Bon nombre d’artisans québécois confectionnent des étuis à crayons. Certains le font même à partir de textiles recyclés. C’est le cas de la petite entreprise Bricolé MC, dont les étuis doubles sont non seulement fort pratiques, mais également fabriqués en denim recyclé. On aime! 40 $.

Des idées pour les lunchs Avec le retour de la boîte à lunch vient celui… des lunchs! Comment varier les dîners et collations tout en offrant des choix santé, économiques et appétissants? Juste à temps pour la rentrée, la nutritionniste Geneviève O’Gleman vient à notre rescousse en lançant son livre « Les lunchs ». C’est en fait une véritable bible d’astuces, de recettes et de conseils pour rendre la préparation des lunchs plus agréable et variée. Un must! 29,95 $ en librairie.