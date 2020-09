TekSavvy ne paiera plus Bell et Rogers avant d'être remboursée

TekSavvy Solutions a indiqué vendredi que des dizaines de millions de dollars lui étaient dus en rabais pour les frais internet de gros et qu’elle ne paierait pas davantage d’argent à Bell ou à Rogers tant que ce solde ne sera pas réglé.

La Cour d’appel fédérale a statué jeudi contre Bell, Rogers et plusieurs autres groupes de télécommunications qui cherchaient à faire annuler une décision de 2029 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui leur imposait de réduire rétroactivement les tarifs de gros et de rembourser les montants excédentaires perçus sur plusieurs années.

L’ordonnance du CRTC a été suspendue en septembre dernier par la Cour d’appel, ce qui signifie que les tarifs facturés aux fournisseurs de services internet indépendants n’ont pas changé et que les grands groupes n’étaient pas tenus de payer les rabais.

TekSavvy est le plus grand des fournisseurs de services internet indépendants du Canada, qui se partagent collectivement environ 10 % du marché.

La société est établie à Chatham, en Ontario, et sa plus grande base de clients se trouve en Ontario, où Bell et Rogers sont les plus importants fournisseurs de services internet.

Les entreprises ont préparé plusieurs contestations de la décision tarifaire du CRTC, incluant des procédures d’appel devant les tribunaux, préparées par Bell Canada et cinq des plus grands câblodistributeurs du Canada: Rogers, Shaw, Vidéotron, Cogeco et Eastlink.