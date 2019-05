Une esthétique qui se poursuit du hall, au spa, au bar de jour et de nuit (signés Zébulon Perron), en passant par les chambres douillettes, la salle de bal et le fameux restaurant du célèbre chef Marcus Samuelsson, le Marcus.

L’intérieur ne nous déçoit pas. On y découvre un look d’ensemble très moderne, aux teintes et lignes minimalistes en plus de finitions sophistiquées et d’une luminosité judicieusement réfléchie et omniprésente.

Il était attendu, tellement qu’il ouvre plus tôt que prévu. Le nouvel hôtel Four Seasons à Montréal accueille ses premiers visiteurs ce 8 mai. Le HuffPost Québec a pu y pénétrer avant tout le monde. Aperçu.

On retrouve à son restaurant situé quelques étages plus haut une fine cuisine du marché mettant en valeur les producteurs locaux et surtout les poissons et fruits de mer. On y sert tous les jours petit-déjeuner, lunch et souper autant dans la salle à manger que sur la terrasse lumineuse chauffée à l’année. Se joindra tous les soirs un groupe ou un DJ choisi personnellement par le chef pour assurer l’ambiance musicale.

« La sensibilité sophistiquée et esthétique de Montréal m’attire depuis toujours, affirme Marcus Samuelsson qui fait ses débuts en sol canadien. Sa dynamique internationale et son élégance européenne s’harmonisent avec mon propre parcours. Je suis ravi d’intégrer mes saveurs et ma vision à cette culture culinaire incroyable. »

Voyez nos photos dans la galerie ci-dessous :