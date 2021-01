Les chercheurs ont découvert deux fossiles intéressants: une petite griffe d’orteil d’Albertosaurus sarcophagus trouvée près de Morrin, en Alberta, et une petite mâchoire inférieure d’un Daspletosaurus horneri trouvée dans le Montana. La griffe a environ 71,5 millions d’années et la mâchoire près de 75 millions d’années. Les chercheurs ont publié leurs résultats dans le Canadian Journal of Earth Sciences cette semaine.

Bien que vous soyez probablement familier avec le Tyrannosaurus rex (alias T-Rex), les tyrannosaures englobent une gamme plus large de grands dinosaures prédateurs carnivores, comme l’Albertosaurus et d’autres.

Mark Powers, étudiant au doctorat de l’Université de l’Alberta, figure parmi les auteurs de l’étude. Il note que c’est la première découverte du genre.

«Les tyrannosaures sont représentés par des dizaines de squelettes et des milliers d’os isolés ou squelettes partiels», a-t-il indiqué dans un communiqué.

«Mais malgré cette richesse de données sur la biologie des tyrannosaures, les plus petits individus identifiables sont âgés de trois à quatre ans, beaucoup plus gros qu’au moment de leur éclosion. Aucun œuf ou embryon de tyrannosaure n’avait été trouvé même après 150 ans de recherche - jusqu’à présent.

Cette découverte sans précédent aidera les chercheurs à en apprendre encore plus sur les dinosaures. Il s’avère que les bébés tyrannosaures avaient à peu près la taille d’un chien comme un border collie et les chercheurs ont appris qu’ils ne développaient pleinement leur dentition caractéristique que plus tard dans la vie.

Les petits fossiles et les bébés fossiles sont souvent plus difficiles à trouver, car ils étaient plus susceptibles d’être emportés par les rivières ou les plaines inondables. Les chercheurs prévoient d’explorer davantage les zones où les deux spécimens ont été trouvés et, espérons-le, en trouver encore plus.

