Forum sur les écrans et la santé des jeunes: Carmant veut définir la dépendance

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Lionel Carmant, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec (photo d'archives)

QUÉBEC — Avant de contrer la dépendance aux écrans chez les jeunes, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, veut d’abord définir cette dépendance.

C’est l’objectif qu’il s’est donné à la veille d’un forum sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes, qui réunira lundi, à Québec, plusieurs experts.

Ils aborderont des thèmes tels que les effets des écrans sur les habiletés langagières des enfants, le bien-être numérique des adolescents et la pratique des jeux vidéo chez les 2 à 25 ans.

Une deuxième journée de consultations est prévue le 20 mars, cette fois avec des groupes communautaires. Le tout devrait éventuellement déboucher sur un plan d’action du ministre.

Dans une entrevue à La Presse canadienne publiée samedi, M. Carmant — un neuropédiatre — a affirmé jongler avec plusieurs questions.

«Le cellulaire à l’école, oui ou non? Le matériel télévisuel éducatif ou pas éducatif? Il y a plein de choses qu’on a besoin de définir et ce sont ces gens-là qui vont nous aider à les définir et ça, ça va aider les parents», a-t-il déclaré dans son bureau au parlement.

Il a dit comprendre l’inquiétude des parents, dans un contexte où l’initiation aux écrans est de plus en plus précoce et où le temps dévolu à cette activité est en augmentation.