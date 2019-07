Une façon d’entretenir le succès de ce jeu lancé en juillet 2017 et au format dit “Battle Royale”, dans lequel il faut éliminer les autres joueurs et rester le seul survivant pour l’emporter.

Au total, sur l’ensemble de la saison, qui comprenait dix semaines de qualifications et la finale, Epic Games ― l’éditeur de Fortnite ― aura lâché 100 millions de dollars de prix, du jamais vu.

Avant même le début du tournoi, ils sont assurés de repartir chacun avec 50 000 dollars au minimum. Mais ils visent la victoire finale, qui leur assurerait trois millions de dollars, soit quasiment autant que le vainqueur du prochain US Open (3,8 millions).

Ils sont tous jeunes, voire très jeunes, ces “gamers” qui vont converger vers l’immense enceinte Arthur Ashe - où se joue chaque année les Internationaux de tennis des États-Unis dans le quartier du Queens - et qui sera transformée pour l’occasion.

Deux cents joueurs vont batailler ce week-end à New York à l’occasion de la finale de la première Coupe du monde de Fortnite , avec 30 millions de dollars de prix à la clef, un événement qui vise à entretenir la popularité de ce jeu vidéo phénomène.

Steven Ryan via Getty Images Le Stade Arthur Ashe a été un peu (beaucoup) modifié pour l'évènement.

Au-delà de sa communauté de “gamers” et des revenus qu’il dégage, le jeu a déjà transformé l’industrie des jeux vidéos.

“Les revenus sont probablement tombés à 200 millions par mois, ce qui en fait toujours le plus gros succès de l’histoire des jeux vidéo”, insiste Michael Pachter.

Qualifié dès la première semaine de compétition, DRG a déjà gagné environ 7000 dollars et sait déjà qu’il repartira de New York avec au moins 50 000 dollars de plus.

Evan s’est tourné vers Fortnite, auquel il joue 3 à 4 heures par jour en moyenne, parce qu’“il y a beaucoup plus d’argent à gagner (que dans d’autres jeux) et c’est ouvert à tous. Souvent, dans les jeux, il y a vraiment très peu de joueurs qui peuvent gagner beaucoup d’argent et être vraiment très connus.”

“C’est plus ouvert que d’autres jeux”, confirme Naofel Zoubiri (16 ans), alias BadSniper, qui a lui aussi rejoint la Team Vitality.

La superstar de Fortnite, Ninja (22 millions d’abonnés sur YouTube), ne s’est d’ailleurs pas qualifiée pour cette première finale.

Malgré la dimension très égalitaire de Fortnite, le tournoi de ce week-end a ses favoris, comme les Autrichiens Klaus Konstanzer alias “Stompy” et Thomas Hörak alias “Tschinken”, associés dans la compétition par équipes de deux samedi, ou l’Américain Turner Tenney connu sous le pseudo de “Tfue”, en solo dimanche.

Evan et Naofel sont encore au lycée et n’ont pas l’intention d’abandonner les études, quelle que soit l’issue de cette finale.

“J’essaye d’avoir un truc derrière”, dit DRG. “Si jamais je n’ai plus le niveau ou que ça me lasse tout simplement, au moins j’aurai les études à côté.”

