Formation: Québec accorde 100 millions $ aux entreprises

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au Québec, Jean Boulet (photo d'archives)

En conférence de presse lundi après-midi au parlement pour annoncer le nouveau programme, le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, a évalué le nombre de sans-emploi depuis le début de la crise à entre 550 000 et 600 000.

«Ça vise à fidéliser notre main-d’oeuvre et la préparer à la reprise économique pour accroître la productivité», a indiqué le ministre.

Il a donné des exemples de ce qui pourrait être fait. Ainsi, un restaurateur qui a réduit les heures d’ouverture de son commerce pourrait financer une formation de technique culinaire à ses employés, et les heures ainsi payées pourraient compenser pour les heures de travail perdues en raison de la fermeture prolongée du commerce.

Ou encore, un manufacturier de portes et fenêtres pourrait donner une formation en design ou commercialisation à ses travailleurs.

Une liste de formations autorisées a été élaborée par les établissements d’enseignement et les ordres professionnels. Les autres formations devront être accréditées par les 220 conseillers en entreprise répartis sur l’ensemble du territoire.

Le financement du PACME provient à parts égales du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre pour les promoteurs collectifs, et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

