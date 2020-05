Ford s'en prend à l'interdiction des armes d'assaut par le gouvernement Trudeau

Vendredi, le gouvernement Trudeau a interdit une vaste gamme d’armes d’assaut, affirmant qu’elles étaient conçues pour les champs de bataille, et non pour la chasse ou le tir sportif.

«Je ne peux pas m’empêcher de penser que l’argent pourrait être mieux utilisé pour traquer les criminels violents et arrêter les armes illégales à nos frontières», a-t-il noté.

Selon lui, la priorité d’Ottawa devrait être de renforcer les conditions de mise en liberté sous caution et les peines d’emprisonnement pour les criminels et les membres de gangs qui commettent des crimes avec une arme à feu. Il a dit trouver «frustrant» que les délinquants armés soient souvent de retour dans les rues quelques jours après leur arrestation et que certains ne soient condamnés qu’à un an ou deux de prison.

M. Ford estime qu’il faut cesser de leur «donner une tape sur le poignet».

Les commentaires du premier ministre ontarien contrastent avec l’approche qu’il a adoptée avec les libéraux fédéraux depuis que la COVID-19 a commencé à infecter les Canadiens et à faire des ravages dans les centres de soins de longue durée de la province.

L’adversaire autrefois très virulent de M. Trudeau et de ses politiques a collaboré avec le gouvernement libéral à Ottawa, développant une amitié de travail particulièrement étroite avec la vice-première ministre Chrystia Freeland. Cette dernière a confirmé au Toronto Star qu’elle parlait souvent avec M. Ford et qu’ils «se décrivent mutuellement comme le thérapeute de l’autre».