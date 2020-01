Football: une étude associe commotions cérébrales et dysfonction érectile

En bref, écrivent les chercheurs dans le journal médical JAMA Neurology, plus un joueur dit avoir ressenti de symptômes de commotion cérébrale pendant sa carrière, plus il sera susceptible qu’on lui ait ensuite prescrit de la médication pour un faible niveau de testostérone ou un problème de dysfonction érectile.

Cette étude n’est pas la première à constater un lien entre des traumatismes crâniens et une dysfonction sexuelle, mais les quelque 3400 anciens joueurs qui y ont participé en feraient la plus importante en son genre.

Six cent onze des 3409 sujets présentaient des signes de faible niveau de testostérone et 755 des signes de dysfonction érectile. Moins de 10% des participants donnaient des signes des deux problèmes.

Les anciens joueurs ayant rapporté le plus de symptômes de commotion cérébrale étaient deux fois plus susceptibles de présenter des signes de dysfonction érectile que les anciens joueurs en ayant rapporté le moins, et 2,5 fois plus susceptibles de présenter des signes de faible niveau de testostérone.