peuceta via Getty Images

Elle a précisé que la décision avait été prise en partie parce qu’elle se mesurait à de puissants rivaux et menait ses activités sur un marché très saturé pour la livraison de nourriture en ligne.

Foodora a expliqué qu’elle n’avait pas pu atteindre une position qui lui permettrait de continuer à fonctionner sans avoir à absorber continuellement des pertes, et qu’elle avait ainsi déposé un avis d’intention.

Foodora a indiqué qu’elle avait avisé lundi ses travailleurs canadiens du changement et qu’elle travaillait à l’élaboration d’une proposition visant à fournir un recouvrement supplémentaire aux employés et à ses autres créanciers.

L’entreprise a mené ses activités dans 10 villes canadiennes au cours des cinq dernières années et avait enregistré 3000 restaurants sur sa plateforme.

Les Montréalais peuvent toujours compter sur les services de livraison québécois DoorDash, SnapGrab et Golo ainsi que sur Skip the Dishes (canadien), et UberEats (américain).