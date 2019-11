7 restos où déguster une fondue près de Québec

Courtoisie La Grolla

Réconfortante à souhait, qu’elle soit chinoise, suisse ou bourguignonne, la fondue est ancrée dans les traditions québécoises. Dès que la saison froide se pointe le bout du nez, elle reprend sa place au centre de la table, déclinée en de multiples variations.

Après une journée au grand air, pas question de rentrer à la maison : on prolonge le plaisir en s’offrant un souper fondue. Voici 7 restaurants (et une nouvelle option à la maison) près de Québec qui nous mettent en appétit.

La Tyrolienne : une référence à Québec

Envie d’un voyage express au cœur des montagnes suisses ou autrichiennes? Direction La Tyrolienne qui, depuis 46 ans, plonge les visiteurs d’un soir dans une ambiance unique et fortement inspirée des chalets de ski traditionnels. C’est le lieu par excellence pour les amateurs de fondue et plusieurs touristes y font un détour, avec raison. Quinze types de fondues sont au menu, en plus des grillades et fruits de mer. L’ambiance est chaleureuse à l’image de son personnel et du décor. Tous les vendredis et samedis soirs; l’accordéoniste maison se fait un plaisir de jouer vos chansons préférées. 2846, rue Jules-Dallaire, Québec.

La Grolla : la Suisse en ville

On le croirait tout droit sorti des alpes suisses, mais non. C’est plutôt sur la côte d’Abraham, à mi-chemin entre la basse et la haute-ville de Québec, qu’on retrouve La Grolla, un petit resto sympathique dont la devanture attire toujours les curieux. À l’intérieur, la convivialité est au rendez-vous, tout comme ses différentes spécialités de fondues qui font le bonheur des épicuriens depuis plusieurs années. À découvrir : la fondue Charlevoisienne, à base de fromages Hercule et 1608. 815, côte d’Abraham, Québec.

Le Petit Château : romance dans le Vieux-Québec

Voisin du célèbre Château Frontenac, la crêperie Le Petit Château loge depuis 40 ans dans un ancien théâtre. Elle accueille autant la clientèle touristique que locale, qui vient se sustenter de crêpes, de fondues et de raclette. Le plus : on peut y déguster une fondue réconfortante au bouillon aromatique toute l’année! Mais on préfère certainement s’y arrêter par une journée enneigée, après une balade main dans la main dans le décor romantique du Vieux-Québec. 5, rue Saint-Louis, Québec.

Le Brez : après-ski gourmand

Après une journée à dévaler les pentes du Mont-Sainte-Anne, ne quittez pas la montagne de sitôt! Profitez d’un après-ski gourmand chez Le Brez pour savourer l’une de ses 15 fondues maison. En plus des fondues de viandes et poissons, les amateurs de fondue suisse sont comblés par le choix de sept variétés de fondues au fromage.1000, boulevard du Beau-Bré, Beaupré.

L’Expérience : recettes de famille

Toujours sur la Côte-de-Beaupré, le restaurant familial L’Expérience propose différentes fondues à la carte. Sa cuisine réconfortante et maison, dont les indémodables fondues, invite à s’attabler en couple, en famille ou même en groupe. Mention pour le service des plus attentionnés. 10 947, boulevard Sainte-Anne, Beaupré.

Feu-Follet : vue sur les pentes

Du côté de la Station touristique Stoneham, le restaurant Feu-Follet fait aussi le bonheur des skieurs qui peuvent déguster une fondue après une journée sur les pentes. Un menu de type bistro avec des produits locaux et une belle carte des vins sont également offerts. Le plus : la vue sur la montagne éclairée est magnifique! À noter que le restaurant est ouvert seulement durant la saison de ski.

600, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury

Ah la vache!: virée dans Charlevoix

Il faut absolument faire une petite virée à Baie-Saint-Paul pour vivre l’expérience de Ah la vache!. À moins d’une heure de Québec, c’est l’un des secrets « trop » bien gardés de Charlevoix. Le petit bistro fait sensation avec ses fondues et raclettes traditionnelles et copieuses qui nous transportent directement en Suisse, le temps d’un repas (coup de cœur pour le trio de fondues!). Le secret est dans le fromage! Un délice! Il vient directement du propriétaire d’origine suisse, Nicolas, dont la famille est fromagère. À noter que le petit restaurant « Apportez votre vin » peut recevoir que 18 personnes (mieux vaut réserver à l’avance!). 73, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul.

On a testé!

Fondussimo

Vous préférez déguster une fondue à la maison? L’ensemble Fondussimo réinvente le plaisir de la fondue en remplaçant les fourchettes par six paniers amovibles en acier inoxydable, avant de les plonger dans le bouillon. Créé et conçu par un jeune entrepreneur de la Beauce, le bol Fondussimo peut aussi servir de casserole électrique antiadhésive.

Ce qu’on en pense? Le produit novateur, - qui est en instance de brevet -, a tout de suite retenu notre attention puisque la fondue est un mets populaire à la maison. Les enfants ont été charmés par le concept et ils ont facilement pu manipuler les paniers et y déposer les aliments à leur guise. Pour ma part, j’aime le fait de varier le menu en plongeant notamment des pâtes fraîches, des boulettes, du saumon et une foule de garnitures. Une polyvalence grandement appréciée.