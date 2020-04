Le nouveau projet de Meghan Markle et Harry dévoilé

Au tout début du mois d’avril, alors qu’ils venaient de mettre fin à leurs engagements au sein de la famille royale (fameux jour rebaptisé Megxit), on apprenait que Meghan Markle et Harry engageaient Catherine Saint-Laurent, ex-directrice de la communication de la fondation Bill et Melinda Gates, pour les épauler dans leur nouveau projet - dont le nom et la cause ont été dévoilés.