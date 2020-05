FlipNpik : un nouveau réseau social québécois pour «booster» l’achat local

Les adeptes de trouvailles locales et d’aubaines sont invités à converger sur un tout nouveau réseau social québécois, FlipNpik , officiellement lancé cette semaine.

Vous avez déjà envié le beau foulard de soie d’une influenceuse ou le brunch d’un inconnu sans oser leur demander d’où ils venaient. Avec FlipNpik, pas besoin de contacter l’auteur de la photo pour identifier la provenance de l’objet (ou service) de vos désirs, tout le (beau) contenu visuel vient d’emblée avec une recommandation d’achat. Le but : faire rayonner les entreprises d’ici tout en échangeant des avis sur la marchandise, créant un bel esprit de communauté autour de l’achat local.

Le plus beau, c’est qu’à chaque fois qu’on partage une recommandation, inscrit un commerce ou partage l’application, on accumule des jetons «Flip social», donnant accès à des rabais exclusifs de marchands partenaires de l’application via une «boîte à surprises». Cette dernière est accessible gratuitement à tout le monde pendant la crise.