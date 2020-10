La FIQ déplore le ratio soins/patients à l'aide d'un exemple frappant

▪️Ratios▪️ Un an après le début de la #négo2020 et alors qu’une hécatombe a eu lieu dans les #CHSLD ce printemps, le gouv. refuse toujours de reconnaître l’urgence de déployer des #ratios sécuritaires professionnelles en soins/patient-e-s. #polqc #assnat #COVID19 @cdube_sante pic.twitter.com/ZB4AuBggnB

Le syndicat a offert trois établissements en exemple: le Centre d’hébergement Saint-Maurice, en Mauricie/Centre-du-Québec, avec un ratio de 180 patients pour une infirmière auxiliaire et deux infirmières (de nuit); le Centre d’hébergement René-Lévesque en Montérégie-Est avec un ratio de 224 patients pour deux infirmières auxiliaires et une infirmière (de nuit); et le Manoir-Trinité en Montérégie-Est avec un ratio de 119 patients pour une infirmière auxiliaire (de nuit).

«(Les infirmières) ont une charge de travail inhumaine et leurs responsabilités professionnelles sont énormes. Elles sont confrontées à faire des choix en priorisant certains soins plutôt que d’autres. Ce qui va à l’encontre de leur éthique professionnelle et leur fait porter un poids bien trop lourd sur leurs épaules», a déclaré par communiqué la présidente de la FIQ, Nancy Bédard.

«L’hécatombe vécue ce printemps en CHSLD à cause de la COVID-19 ne doit jamais se reproduire. Le gouvernement doit accélérer les discussions pour diminuer la surcharge de travail, ce qui permettra de garantir la qualité et la sécurité des soins à la population», a-t-elle aussi indiqué.

Lors d’un point de presse, mardi, le premier ministre François Legault s’est dit prêt à «tout faire» pour réduire la charge de travail des infirmières. Mais il a prévenu qu’il ne pourrait le faire en offrant en même temps des augmentations de salaire plus élevées que l’inflation.

Il a ajouté que former une infirmière, ou même une infirmière auxiliaire, ne pouvait se faire en quelques mois, comme cela a été fait pour les préposés aux bénéficiaires.