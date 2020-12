Finale de «Le prochain stand-up»: ce qui devait arriver arriva!

Le gagnant obtient ainsi une bourse en argent, son propre spectacle au prochain Festival Juste Pour rire et un rôle de chroniqueur à Énergie (on pourra ainsi l’entendre à Ça rentre au poste durant le temps des Fêtes, nous a annoncé le principal intéressé en entrevue).

La porte était donc ouverte pour Simon Delisle, qui, près de dix ans après sa participation à En route vers mon premier gala Juste pour rire, n’allait pas manquer pareille occasion. Avec un numéro écrit spécialement pour cette soirée, il a retracé le parcours mouvementé (un euphémisme) qui l’a mené jusqu’à cette finale. D’anecdote en anecdote, de malheur en malheur, Delisle a enchaîné les gags et n’a encore une fois jamais hésité à rire de lui-même. «Même moé je me plaquais dans les cases», a-t-il lancé en se souvenant de son secondaire.

Suivant Belliveau, Charles Deschamps n’a pas non plus réussi à totalement éblouir les juges, avec un stand-up plutôt classique, entre héritage de sa mère et magasinage de stylo de riches. Un numéro moins bien ficelé, ont perçu les juges. «C’était peut-être pas un texte de finale, mais c’était une performance de finale», a tranché Morissette.

C’est une Coco Belliveau avec le couteau entre les dents qui s’est d’abord présentée sur scène devant les Maskoutains et les Maskoutaines (si vous vous demandiez comment on appelle les habitants de Saint-Hyacinthe). Dans un numéro au rythme effréné, elle nous a entretenus principalement de vengeance et de… Jay Du Temple!

Son histoire a tiré les larmes aux yeux de Mariana Mazza. «On voit ton parcours de vie et on se dit: “Heille j’aurais lâché bien avant ça!”» a-t-elle avoué, encore émue. «C’est pas juste tes échecs qui font que t’es bon. Tu es bon», a tenu à souligner de façon bien simple P-A Méthot, après avoir émis des réserves.

Une prestation qui a donc valu à Simon Delisle de figurer parmi les deux candidats retenus par les juges en fin d’émission, avec Coco Belliveau. Le choix final était ainsi laissé au public en salle. Ce vote, qui avait déjà été effectué entre les quatre candidats immédiatement après les performances, s’est avéré être à l’avantage de Delisle. Pas de coup de théâtre, mais un point final à une série de prestations quasi sans failles pour le champion.

ENTRETIEN AVEC SIMON DELISLE

Sur le concept de cette finale «version COVID-19»

Le fait de montrer mon numéro sur écran aux juges en étant à côté, c’était un peu bizarre. Mais j’aimais cent fois mieux ça que de jouer devant juste eux autres ou devant une salle vide. Tout le monde était dans le même bateau, on est dans ce bateau-là depuis des mois. Dans un contexte particulier, à faire des shows devant notre laptop, c’est vraiment particulier comme époque pour un humoriste.

Sur le délai entre la prestation et le passage devant les juges

Quand je suis sorti de scène, j’étais content, ça avait bien été, j’étais fier. Après, la petite machine en-dedans est partie. «Est-ce que c’était vraiment bon? Est-ce que les autres étaient meilleurs?» (...) Personne n’aime vraiment attendre en général. C’est ce qui a été dur, le deux jours d’attente. Ç’a été long. Mais on était dans le même bateau et on s’écrivait entre nous autres, les finalistes!

Sur le fait d’avoir figuré parmi les favoris dès le début

Honnêtement, ça m’a motivé. [...] J’ai souvent travaillé sous pression et c’est souvent là que je travaille le mieux. Je suis un joueur d’impro au départ. Avec le sans filet et le risque. Je voyais ça une ronde à la fois. [...] Je n’essayais pas de voir ça comme un trajet à parcourir. C’était plein de petites étapes, et chaque fois il fallait que je donne mon 100%, mon 110%.

Sur son numéro en finale

Honnêtement, ce qui m’a fait allumer là-dessus, c’est peut-être bizarre, mais c’est un podcast avec Mike Ward cet été, où j’ai raconté des anecdotes. Mike Ward m’a dit que je devrais faire un show avec ça, les affaires pas de bon sens qui me sont arrivées. Et là j’ai commencé à penser à comment je pourrais dépeindre plusieurs des embûches qui m’ont amené à la finale du Prochain stand-up.

Je ne voulais pas faire dans la pitié, je ne voulais pas avoir l’air larmoyant. C’était plus comme «Regardez, il m’est arrivé tout ça et je suis encore là. Et on continue. Il ne faut pas lâcher. On devient meilleur quand on se relève des épreuves qu’on vit».

J’avais envie de faire un «numéro de finale», je n’avais pas envie de faire «un autre numéro». Ça boucle la boucle. [...] Même si certains peuvent trouver ça un peu cheesy, un peu romantique même à la limite. Ça ne me dérange pas parce que c’est ça que je voulais faire. Je voulais dépeindre de quoi qui venait des tripes, qui venait du coeur. [...]

Sur le travail des juges

Ce sont des juges. À chaque ronde, ils disaient qu’il fallait que ce soit meilleur que l’autre d’avant. À la finale, il voulait la crème de la crème. Ils voulaient que ce soit le top du top. Si tu n’atteignais pas le niveau d’excellence auquel ils s’attendaient, ils ont tout à fait le droit de nous dire qu’ils s’attendaient à mieux que ça.

Sur le spectacle qu’il a remporté à Juste pour rire

En fait, le plus gros défi… Pendant l’été et l’automne, j’ai fait Le prochain stand-up, Trait d’humour, deux galas Juste pour rire, Corde raide et je fais le gala ComediHa! de P-A Méthot en janvier. En gros, j’ai tout brûlé le matériel que je pouvais faire dans un spectacle! (rires) Je repars à zéro, je dois écrire une heure pour cet été!