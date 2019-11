«Alerte Amber»: une finale plus constructive que bouleversante

Mais de l’autre, il était tout de même important de conserver un certain effet de surprise, question que cette finale soit à la hauteur de la tension des épisodes l’ayant précédée.

Il n’est jamais évident de mettre le point final à une histoire s’enorgueillant d’un certain devoir social.

Alerte Amber s’est terminée sur la note espérée, ce lundi 18 novembre, après huit jours (étalés sur dix épisodes) de recherches intensives pour tenter de retrouver les frères Charbonneau sains et saufs, et de mettre le grappin sur Jimmy Cormier.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Atteint par une des balles tirées par un Jimmy Cormier désespéré, Logan a été retrouvé juste à temps pour être transporté à l’hôpital, où il a pu recevoir tous les soins nécessaires afin que sa vie ne soit plus en danger.

Après son passage sur la table d’opération, l’heure était venue pour Logan et sa mère de se donner une chance de ressouder leurs liens, et d’admettre que ce drame aurait pu être évité si les quatre membres de cette famille aujourd’hui éclatée avaient simplement pris le temps de mieux communiquer, et de s’apprivoiser davantage.

Mais avant de pouvoir repartir à zéro, Valérie, Jonathan, Logan et Éliot vont devoir composer avec les conséquences de ces huit jours d’angoisse, de stress, de peur et de désespoir, en tentant évidemment de ne pas répéter les erreurs du passé.

Même s’il ne semblait pas avoir été totalement conscient de tout ce qui avait pu se passer autour de lui, Éliot a été fortement ébranlé par cet épisode mouvementé, traumatisme se manifestant à présent sous la forme d’actes de colère et d’agressivité.

De son côté, Logan a décidé de faire face à la musique en reconnaissant ses torts et en assumant les conséquences de ses actes. Ses adieux à Jasmine se voulaient du coup la première décision concrète d’un jeune homme contemplant avec résilience les jours à venir.

Même Jonathan a décidé de donner une nouvelle chance à son père, question de recouvrer à son tour le bonheur qui lui revient.

Julie Hivon a ainsi offert une conclusion constructive à un drame qui aurait pu grandement souffrir d’une fin plus chargée émotionnellement, voire tragique.

Car sacrifier Logan pour ébranler les téléspectateurs une dernière fois aurait été particulièrement contre-productif considérant l’élément déclencheur de la série, et cette idée voulant, justement, qu’il faille tôt ou tard assumer ses erreurs, et surtout apprendre de celles-ci.

À suivre...

Finalement, une fois la boucle bouclée pour la famille Charbonneau, l’enquêteur Renaud Magloire a retrouvé le cadavre de sa soeur dans le sous-sol de sa demeure, cette dernière ayant fini par payer le prix de toutes ses mauvaises décisions.

Une scène qui nous a aussitôt fait douter qu’une suite était déjà en préparation. Car au-delà de servir de tremplin vers un nouveau chapitre de l’histoire des membres de l’Escouade pour les personnes disparues, cette sous-intrigue intégrée un peu n’importe comment à la trame principale n’avait pas servi à grand-chose au cours des neuf épisodes précédents.

Difficile du coup de croire que la décision de ramener tout ce beau monde pour une nouvelle série annuelle n’avait pas été prise dès le départ, étant donnée la charge émotive de cette dernière séquence.

À cet égard, Charles Lafortune a particulièrement bien joué sur les mots en déclarant, la semaine dernière, qu’Alerte Amber n’aurait pas droit à une deuxième saison. Car dans les faits, sa déclaration était tout à fait légitime (bien joué, monsieur Lafortune, bien joué).

Il faudra maintenant voir comment Julie Hivon s’y prendra pour élargir cet univers au-delà de ce cas très spécifique, développer ses personnages d’enquêteurs au-delà de leurs simples fonctions, et cimenter son discours sans tomber dans la redite.

Alertes sera diffusée à compter de l’automne 2020, sur les ondes de TVA.