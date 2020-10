La Prestation canadienne d’urgence (PCU) s’apprête à achever sa courte existence.

Après six mois d’aide financière pour pallier la crise de la COVID-19, le gouvernement fédéral remplace la PCU par une réforme du programme de l’assurance-emploi, ainsi que plusieurs nouveaux programmes de prestations d’urgence.

Plus de 8,5 millions de Canadiens – l’équivalent de la population du Québec – ont reçu la PCU, et plusieurs d’entre eux auront encore besoin de soutien financier alors que s’amorce un reconfinement partiel dans plusieurs régions.

«À mesure que nous procédons à la relance graduelle et sécuritaire de certains segments de notre économie, nous passons à des programmes plus souples qui aideront les Canadiens à retourner au travail, tout en nous assurant de pouvoir réagir rapidement à toute nouvelle incidence sur le marché du travail attribuable à la pandémie en cours», a affirmé la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, par voie de communiqué.