Fin des recherches terrestres à Saint-Apollinaire pour trouver Martin Carpentier

SAINT-APOLLINAIRE, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) a mis fin samedi soir à ses recherches terrestres pour retrouver Martin Carpentier, au terme d’une dixième journée de traque.

Dans un communiqué publié peu après 21 h, la SQ indique qu’elle «module ses moyens d’enquête» pour trouver l’homme de 44 ans qui fait l’objet d’une imposante chasse à l’homme depuis le 8 juillet.

Martin Carpentier était disparu en soirée en compagnie de ses deux filles, âgées respectivement de 6 ans et 11 ans. Les corps des deux fillettes ont été trouvés dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, dans la MRC de Lotbinière, quelques jours plus tard. Les funérailles des enfants seront célébrées dimanche à Lévis.

La SQ dit avoir «reçu, traité, validé et analysé plus de 1000 signalements» et d’avoir «fouillé plus de 700 adresses, dépendances, chalets et autres lieux dans le but de le localiser ou d’y trouver des indices».

Le corps policier affirme avoir fait des vérifications dans les environs de Saint-Apollinaire, Saint-Agapit et Laurier-Station en fonction des informations dont il disposait.