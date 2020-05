Fin de mandat et mission accomplie pour «Ça va bien aller»

Alors que le déconfinement se poursuit progressivement à travers la province, TVA annonce que l’émissionÇa va bien aller prendra fin le jeudi 28 mai.

En ondes depuis le 6 avril dernier, l’émission animée par Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion a rempli parfaitement son mandat d’apporter une bonne dose de chaleur et de réconfort aux Québécois et Québécoises confinés, par l’entremise de témoignages de nombreux artistes et d’histoires drôles et inspirantes soumises par le public.

Mise sur pied en à peine dix jours, Ça va bien aller s’est imposée comme un parfait exemple de la façon dont nombre d’artisans du petit écran ont su s’adapter à cette situation historique.

Le succès de la présente quotidienne repose évidemment en grande partie sur son duo d’animateurs, qui a su relever le défi de mener un projet dont le mot d’ordre était «authenticité» en faisant oublier les moyens plus que réduits avec lesquels il devait composer.

Il y aura d’ailleurs plusieurs leçons à retenir de la débrouillardise, de l’implication du public et des techniques alternatives avec lesquelles ont pu être réalisées plusieurs productions télévisuelles au cours des dernières semaines, de Ça va bien aller à Bonsoir bonsoir! en passant par l’événement télévisuel Une chance qu’on s’a et le spécial fête des Mères d’En direct de l’univers.

Ça va bien aller a attiré en moyenne 960 000 téléspectateurs chaque soir, pour une moyenne hebdomadaire de 2,8 millions de téléspectateurs, selon les donnés de Numéris.

La fin de cette aventure s’explique également par le début de la saison chaude et le retour des émissions estivales. Patrice Bélanger et ses collaborateurs seront notamment de retour le lundi 8 juin à la barre de l’émission Sucré salé.

Ça va bien aller est diffusé du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes de TVA.