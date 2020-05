Son fils doit finir son année scolaire sans accès à Internet: «c'est impensable!»

L’école à la maison donne des maux de tête à bien des parents depuis plus de deux mois, et ce n’est pas de tout repos non plus pour leurs enfants. Mais quand on n’a pas accès à Internet à la maison, l’école à distance peut devenir un véritable cauchemar.

«C’est impossible à suivre! lance Karine Comeau, mère de Nathan, 14 ans. On reçoit 12 courriels par jour, en plus de la trousse pédagogique, et les enseignants envoient des plans de travail. Je reçois ça le dimanche, mais vu que je n’ai pas Internet, je les regarde le lundi au travail, pour me rendre compte que finalement, lundi à 9h, Nathan avait un Zoom, raconte-t-elle, découragée. Je me sens cheap de ne pas pouvoir faire ça comme il faut.»

La famille réside sur un domaine privé de Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière. Les 30 maisons qui y sont situées n’ont pas accès à Internet. Pourtant, la polyvalente de son fils se trouve à deux kilomètres de là, et au bout de son rang, l’accès à Internet est disponible. Selon le dernier portrait numérique du CEFRIO, 9% des foyers québécois n’ont pas de connexion Internet résidentielle.

«La seule chose qui peut se rendre, c’est Xplornet [NDLR: un fournisseur de services Internet ruraux] On l’avait déjà essayé, et c’est de la merde. Ce n’est pas haute vitesse, ce n’est pas illimité donc après une semaine, on n’avait plus d’Internet. Et ça coûte 100 dollars par mois, déplore la mère. Quand quelqu’un de la famille regardait une vidéo, il fallait crier après tout le monde de couper le Wi-Fi sur leurs cellulaires parce qu’on n’était pas capable! Alors Nathan n’aurait jamais pu suivre ses cours avec ça.»