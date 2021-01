Un film sur la jeunesse de Willy Wonka bientôt au cinéma

Le grand chocolatier n’a pas dit son dernier mot. Dans un communiqué, relayé par le Hollywood Reporter ce mardi 19 janvier, le studio américain Warner Bros révèle que le célèbre personnage de Roald Dahl, Willy Wonka, va avoir droit à son propre film.

D’après le synopsis que s’est procuré le magazine, celui-ci devrait revenir sur la jeunesse du chocolatier, déjà interprété à l’écran par Gene Wilder (1971) et Johnny Depp (2005), et sur comment il est passé à la tête de la plus incroyable des chocolateries.

Réalisé par Paul King, à qui l’on doit notamment “Paddington”, le film “Wonka” est, semble-t-il, en cours de réflexion depuis plusieurs années à Hollywood. Une date de sortie est déjà avancée, celle du 17 mars 2023.

Pour l’instant, aucun acteur n’a encore été désigné. Cependant, deux noms circulent. Alors que Ryan Gosling, Ezra Miller et Donald Glover ont finalement été mis de côté, la Warner hésiterait aujourd’hui entre Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”) et Tom Holland (“Spider-man”). De plus amples informations devraient suivre prochainement.

Ce texte a initialement été publié sur le HuffPost France.