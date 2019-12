Il y aura un «Jackass 4»

Ils sont de retour. Après trois saisons à la télé et autant de films, les éternels adulescents de Jackass seront à nouveau réunis pour se blesser, s’insulter et faire des cascades improbables, dans un autre long métrage.

C’est le média américain Deadline qui rapporte que Paramount a annoncé la nouvelle, mercredi soir. On en sait très peu, pour l’instant, sur ce que contiendra ce prochain opus de la bande de Johnny Knoxville. On espère retrouver Bam Margera, Wee-Man et Steve-O dans des situations extrêmes. Le film devrait prendre l’affiche en mars 2021.