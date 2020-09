Un film sur la vie de Guy Lafleur en préparation

Focus On Sport via Getty Images

Un long-métrage sur la vie du célèbre hockeyeur Guy Lafleur est actuellement en préparation, a annoncé la boîte de productions Christal Films, ce jeudi 17 septembre.

Le projet sera produit par Christian Larouche, un habitué des drames biographiques et des films de hockey, lui qui a notamment produit les films à succès Gerry, Louis Cyr, Les Pee-Wee et sa suite, Junior Majeur.

«C’est évident que je suis très heureux de pouvoir porter à l’écran la vie de mon idole de jeunesse. C’est un projet ambitieux et stimulant», a déclaré le producteur par voie de communiqué.

Le film sera scénarisé par nul autre que Luc Picard, avec l’accord et la collaboration de la famille Lafleur.

Le réalisateur, les interprètes ainsi que la date de sortie du film seront annoncés à une date ultérieure.

Dans les années 1970, Guy Lafleur a soulevé la Coupe Stanley à cinq reprises dans l’uniforme du Canadien de Montréal. En 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey, il a amassé 560 buts et 793 passes pour un total de 1353 points en 1126 matchs disputés dans l’uniforme du Canadien (1971-1985), des Rangers de New York (1988-1989) et des Nordiques de Québec (1989-1991)