Un nouveau film sur la famille parfaite pour Louis Morissette

Ils avaient déjà abordé le sujet avec Le mirage en 2015: Louis Morissette et Ricardo Trogi reviennent en force avec Le guide de la famille parfaite.

La bande-annonce de ce film (qui semble aborder davantage le sujet de la parentalité que du couple de banlieue) a été dévoilée, ce vendredi 20 décembre.

Dans cette courte séquence (que vous pouvez voir ci-dessous), on voit une succession de finissants miniatures qui défilent pour énoncer le métier qu’ils désirent pratiquer plus tard... et on comprend que le film portera sur la pression que peuvent mettre les parents sur les épaules de leurs petits, en cette ère de valorisation de la performance et de la perfection, accentuée par les réseaux sociaux.