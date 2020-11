Un film sur la vie de Diane Dufresne en préparation

La grande interprète Diane Dufresne aura droit à sa biographie au cinéma.

Le producteur Christian Larouche, de Christal Films, a confié à Sylvain Guy l’écriture du scénario de ce long métrage, a-t-on annoncé jeudi. On ignore pour l’instant qui réalisera le film et surtout, qui interprétera la «diva québécoise». Christian Larouche, qui a déjà produit des films biographiques sur Gerry Boulet (2011) et Louis Cyr (2013), prépare actuellement celui sur Guy Lafleur, scénarisé par Luc Picard.

«Diane Dufresne est indéniablement l’une des artistes les plus marquantes du paysage musical et culturel québécois et de la francophonie, écrit M. Larouche dans un communiqué. En tant qu’admirateur de son oeuvre, c’est un honneur pour moi de pouvoir compter sur sa collaboration et celle de (son conjoint) Richard Langevin, dans ce projet qui s’annonce grandiose.»

Sylvain Guy avait écrit le scénario de Liste noire (1995), coscénarisé Monica la mitraille (2003) et écrit les scénarios de Louis Cyr et Mafia Inc, sorti l’an dernier. Il a écrit plus récemment le scénario de Gallant: confessions d’un tueur à gages, réalisé par Luc Picard, qui doit prendre l’affiche en 2021.

«Diane Dufresne est l’artiste absolue, écrit Sylvain Guy. Grande interprète, actrice et oeuvre d’art ambulante sur scène (quels costumes!), scénariste de ses propres spectacles, parolière, écrivaine, peintre. C’est un privilège pour moi d’écrire non pas son histoire, mais une histoire sur cette femme plurielle, de porter à l’écran le parcours unique de cette jeune fille secrète mais débordante d’imagination de l’est de la ville, orpheline de mère à 14 ans, qui a, un soir, osé traverser la rue pour entrer dans un stade où 60 000 personnes l’ont acclamée.»