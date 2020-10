Cette fillette atteinte du cancer est la vedette d'une adorable série photo

Arianna Taft s’est donc costumée en ses princesses préférées: Blanche-Neige, Elsa de La reine des neiges, Belle de La belle et la bête et Merida de Rebelle

La photographe a acheté les costumes et a placé Arianna devant un écran vert. Elle a par la suite modifié les arrière-plans des photos sur son ordinateur, ajoutant Chip la tasse à thé à l’image de Belle et un ours très réaliste pour la photo recréant le personnage de Rebelle, Merida.

«J’ai demandé à son père si elle avait déjà un costume de Blanche-Neige, et il a dit “non”, alors je m’en suis procuré un de plus qu’elle a pu ramener à la maison», explique la photographe. «Elle est rentrée chez elle ce jour-là habillée en Blanche-Neige. C’était vraiment mignon.»

Mme Richer a commencé à faire de la photographie après que ses propres problèmes de santé eurent fait dérailler ses plans originaux. Elle n’avait que 24 ans lorsqu’elle a déchiré son artère carotide, ce qui a affecté tout le côté gauche de son corps et a entraîné une douzaine d’accidents vasculaires cérébraux . Elle a dû quitter son poste d’enseignante, ce qui l’a amenée à réévaluer ses priorités et à choisir de créer une entreprise de photographie.

«Mon travail en tant que photographe est de souligner cette beauté naturelle et de vraiment les aider à être à l’aise dans leur peau et à s’habituer à ce nouveau look, à être chauves, beaux et courageux», témoigne-t-elle. «J’adore constater leur beauté naturelle et voir leur visage s’illuminer quand ils sont dans ces costumes magiques, et ils oublient tout à fait cet aspect.»