Sommes-nous trop obsédés par la fièvre?

Sasha_Suzi via Getty Images

Sasha_Suzi via Getty Images

En pleine saison du rhume et de la grippe, nombreux sont les parents qui gardent le thermomètre sur la table de nuit, prêts à prendre la température de leur enfant au moindre signe de joues rougies ou de nez qui coule.

Mais alors que les connaissances scientifiques sur la fièvre continuent d’évoluer et que les urgences débordent, le HuffPost Québec s’est demandé: est-ce qu’on capote trop avec la fièvre?

«Oui, à 100%», confirme sans détour Dre Niina Kleiber, pédiatre au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. «On a beaucoup trop peur de la fièvre. Et on l’observe autant de la part des parents que du personnel hospitalier.»

Selon la pédiatre et pharmacologue clinique, notre «phobie de la fièvre» est probablement un vestige d’une autre époque, alors que de nombreuses infections chroniques faisaient des ravages dans la population.

Or, la santé de l’humanité s’est grandement améliorée au cours du dernier siècle. La prévalence de l’inflammation au sein de la population a tellement diminué que la température normale du corps humain a changé!

Une étude publiée la semaine dernière dans la revue eLife confirmait que notre température normale a baissé de 0,4 °C depuis le 19e siècle, pour atteindre 36,6 °C. La référence de 98,6 °F (37 °C), établie par le médecin allemand Carl Reinhold August Wunderlich en 1851, n’est donc plus tout à fait exacte.

À VOIR: La température de votre corps n’est plus à 37 °C et c’est une bonne nouvelle

«Pas de chiffre absolu»

«On pourrait penser que l’humain a une température normale plus basse sans que ça change la définition de la fièvre, estime la pédiatre. Déjà, cette définition de la fièvre, on l’adapte en fonction des facteurs de risque.»

Ainsi, le CHU Sainte-Justine définit la fièvre comme une température rectale de 38,5 °C ou plus. «Mais si l’enfant est immunosupprimé ou a moins de trois mois, on va baisser à 38 °C», précise Dre Kleiber.

Mais elle observe qu’on se concentre beaucoup trop souvent sur l’écran du thermomètre. «Ce n’est pas un chiffre qui doit nous inquiéter, c’est plus l’état général», rappelle-t-elle.

Il ne faut pas oublier que la fièvre n’est pas une maladie , mais un symptôme. Lorsque le corps se bat contre une infection virale ou bactérienne, il augmente volontairement sa température interne pour combattre le virus ou la bactérie. Des chercheurs croient même que la fièvre peut aider à combattre les infections plus efficacement, même si les essais cliniques sur la question sont encore rares .

batuhan toker via Getty Images

batuhan toker via Getty Images

Et contrairement à ce que vous ont dit votre grand-mère, votre voisine et votre gardienne, «même avoir 40 °C de température ce n’est pas forcément inquiétant», assure Dre Kleiber. «Si par ailleurs l’état général de l’enfant revient plus ou moins à la normal quand la fièvre baisse, il ne faut pas paniquer.»