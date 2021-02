Fidèles dans les lieux de culte: les juifs hassidiques ont gain de cause

Volodymyr Zakharov via Getty Images

Les communautés juives hassidiques du Québec ont eu gain de cause devant le tribunal: jusqu’à 10 personnes pourront se rassembler dans chaque salle d’une synagogue pour prier. La Cour supérieure a tranché que la limite de 10 personnes s’applique en effet par salle _ et non par lieu de culte.

Il faut toutefois que chaque salle ait une entrée indépendante donnant sur la rue, sans partager d’espaces communs avec les autres.

Ce jugement rendu vendredi par la juge Chantal Masse de la Cour supérieure permettra donc à un plus grand nombre de fidèles de se réunir pour prier ou pour célébrer une cérémonie religieuse.

Alors que la plus récente règle sanitaire édictée par le gouvernement Legault pour freiner la propagation de la COVID-19 permettait 10 personnes par lieu de culte, les fidèles pourront désormais être 40, par exemple, si le bâtiment compte quatre salles.

D’ailleurs, ce jugement va aussi bénéficier aux églises, aux mosquées et autres lieux de culte.