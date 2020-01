Pour ces sans-abri, c’est Noël encore en janvier

C’est un vendredi après-midi glacial de janvier, un camion est stationné entre le trottoir et cette rue tout en briques du Vieux-Montréal. Du camion sortent bottes, manteaux, mitaines et autres essentiels pour survivre à l’hiver. Il y en a pour plus de 25 000$. Le lendemain, ce sont des centaines d’itinérants qui feront la file pour recevoir gratuitement ces donations.