Une boite clé en main pour sauver Halloween

Avec cette deuxième vague et les mesures sanitaires qui ne cessent d’être resserrées, les tout-petits risquent fort bien de devoir rester à la maison pour célébrer Halloween cette année. Mais pas question de se priver de festivités : un duo d’entrepreneurs d’ici propose une alternative «clé en main», sans danger et sans tracas, dont on peut profiter chez soi.