De Fête nationale à Festival du Solstice d'été dans l'arrondissement du Sud-Ouest

MONTRÉAL — Un communiqué transmis lundi dernier par l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, invite la population à participer à la première édition du Festival du Solstice d’été qui aura lieu de 22 au 24 juin.

Le nom donné aux célébrations ne fait pas mention de la Fête nationale du Québec, bien que le texte du communiqué mentionne que celle-ci sera au coeur des célébrations.

Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, écrit que la Fête nationale du Québec est déjà très populaire dans l’arrondissement, mais qu’on voit maintenant plus grand avec le Festival du Solstice d’été qui souligne la richesse des racines dans un cadre inclusif et rassembleur.

Le huitième paragraphe du communiqué mentionne que la célébration sera soutenue par le Mouvement national des Québécoises et Québécois et qu’elle sera également l’occasion pour tous les Montréalais de fêter la Saint-Jean-Baptiste, la Fête nationale du Québec lors des journées du 23 et 24 juin.