Mes parents se sont fait dire de «retourner dans leur pays», ils sont pourtant indépendantistes

Ce régime a exécuté toute sa diaspora et les intellectuels du pays (professeurs, médecins, avocats, bourgeois, etc.) et a éliminé toutes les personnes susceptibles de déroger à cet idéal fou et sadique.

Or, ce faux pas est malheureusement arrivé, quand le plus jeune de mes frères avait pilé sur l’une d’elles. L’explosion a tué presque toute ma famille et moi-même, à peine âgée de quelques mois… j’étais un bébé naissant qui avait été propulsée dans les airs par la force de cette mine et j’avais atterri plusieurs mètres plus loin dans la jungle… Incroyable, mais vrai, nous avons survécu malgré tout.

Lors de l’une de ces traversées, nous étions pendant des jours à avancer dans une jungle remplie de dangers, comme des Khmers rouges, ces tueurs sanguinaires, sans foi ni loi, qui ont profité de ce chaos pour tuer et violer femmes et fillettes; ils tuaient tous ceux qui se mettaient sur leur chemin. Nous devions aussi nous protéger des animaux sauvages, des moustiques, de la faim, de la maladie, de la chaleur torride et étouffante d’une forêt tropicale très dense et… des mines antipersonnelles, vestiges de la guerre, bien cachées sous terre et prêtes à tuer au moindre faux pas.

Le Québec, une belle province qui offre de grandes libertés, forgé par des gens qui ont réussi à en convaincre d’autres que la liberté et les droits de la personne, et bien ça se protège et ça mérite le respect. Il y a eu sur ces terres québécoises des hommes et des femmes qui se sont battus au nom de plusieurs nobles valeurs humaines dont l’égalité, la liberté, la justice sociale, l’ouverture sur le monde, la culture de la langue française, l’éducation et j’en passe…

Pour des gens comme mes parents qui viennent d’un pays au gouvernement corrompu qui avait délaissé les droits de la personne, le Québec c’est leur «jackpot». Pour nous tous d’ailleurs aussi, il faut se le rappeler.

Alors oui, l’autre moitié de leur vie, mes parents ont pris ce pari de venir vivre ici sinon c’était la mort imminente pour tous, ou bien une vie dans l’un des pays du tiers monde. Ça aurait été notre seule option, sans ce geste du Cardinal Paul-Émile Léger, il y a 40 ans. Mes parents sont donc arrivés ici à 40 ans, avec cinq enfants, sans le sou, avec tout à rebâtir, la tête pleine de traumatismes et de souvenirs malheureux… mais vivants.

Mes parents se sont intégrés. On pourra nous définir comme étant de bons immigrants, qui paient leurs taxes, leurs impôts, qui parlent le français, qui font preuve de courtoisie et de bienséance avec leurs voisins et collègues de travail, qui se sont ouverts à la culture québécoise à l’époque des Beau Dommage, Robert Charlebois, Ginette Reno et la petite Céine Dion (et j’en passe!), qui ne revendiquent pas trop de choses, car c’est le propre de la communauté asiatique. On ne hausse pas le ton devant l’autorité, ou pire, on se fait tout petit (voire même tapis) et on fait les choses de notre côté pour continuer d’avancer…

Sans aussi oublier qu’ils ont aussi eu à éduquer des enfants, à cheval entre deux cultures (québécoise et cambodgienne), ayant à délaisser un peu la leur pour mieux nous permettre d’être inclus. Ils savaient qu’ici, on allait être considérés comme des minorités visibles, Neo-québécois ou immigrant, avec le statut de réfugiés (petit aparté: mais sérieusement y a-t-il quelqu’un dans la salle qui va me dire jusqu’à quand va perdurer cette étiquette d’immigrant, car une chance j’ai fait le choix de bien parler et écrire la langue française, mais si tu me vois dans un magasin tu vas encore me parler en anglais parce que tu dis qu’un/e asiatique bin ça va parler en anglais forcément — ERREUR, tu te trompes Monsieur-Madame Bonjour-Hi!).

Après tous ces défis surmontés est venu le temps où mes parents ont pris leur retraite. Ils sont maintenant à presque 80 ans, hyper en forme. Lors d’une situation inconfortable en public (ils s’étaient assis sans mauvaise intention devant un groupe de jeunes aux feux d’artifice, juste pour mieux voir, mais ils ne cachaient personne) et durant cette altercation (parce que ces jeunes s’étaient offusqués qu’ils se soient mis devant quand il y avait de la place), sortie de nulle part… ils se sont fait de dire: «Hey, les vieux, retournez donc dans votre pays!».