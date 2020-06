Fête nationale: ouvert ou fermé pour le 24 juin 2020?

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Cette année, les Québécois célèbrent leur fête nationale dans des circonstances plutôt inhabituelles, causées par la pandémie de COVID-19. Pour pouvoir tout de même fêter comme il se doit, voici donc les horaires des principaux établissements et services ce mercredi 24 juin.

Les centres commerciaux, les supermarchés (grands établissements de plus de 375 m2), les banques et caisses, les succursales de la SAQ et de la SQDC, les bibliothèques municipales, ainsi que les points de service gouvernementaux, dont ceux de la Société de l’assurance automobile du Québec, seront fermés. Mais les établissements d’alimentation de petite surface (certaines épiceries, dépanneurs, boucheries, fruiteries) peuvent ouvrir leurs portes.

Les pharmacies, les restaurants, les stations-service, les salons de coiffure, les librairies, les antiquaires et les fleuristes, notamment, peuvent aussi offrir des services.

Par contre, Postes Canada n’offre pas de livraison et ses bureaux seront également fermés.

Tous les établissements de BAnQ demeurent fermés jusqu’au 2 juillet prochain.

À Montréal

La Société de transport de Montréal (STM) apporte des modifications au réseau d’autobus le 24 juin. Consultez l’horaire pour éviter les mauvaises surprises.

Les trains et autobus du réseau exo fonctionneront avec un horaire spécial le 24 juin, à consulter ici.

Arénas, piscines, centres sportifs, bibliothèques et lieux de diffusion culturelle ont un horaire varié selon les arrondissements. Il faudra communiquer directement avec les établissements ou consulter leur site internet pour s’informer.

Le centre Claude-Robillard, le stade de soccer de Montréal et le TAZ seront fermés; seuls les terrains de tennis et la piste d’athlétisme sont ouverts.

Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) rouvre ses portes à partir de midi. L’entrée est gratuite pour tous le jour de la Saint-Jean, mais il faut obligatoirement réserver son billet en ligne.

Le Jardin botanique demeure ouvert, tout en maintenant les mesure sanitaires établies sur place.

Les écocentres sont ouverts de 8 h à 18 h. Pour plus de renseignements, consultez le site web ville.montreal.qc.ca/ ecocentres ou composez le 514 872-0384.

Tous les comptoirs de permis sont fermés et les activités de la Cour municipale sont suspendues.



Les différentes collectes sont maintenues à l’exception des arrondissements suivants :

- Outremont: la collecte de résidus alimentaires est reportée au jeudi 25 juin.

- Montréal-Nord: la collecte des résidus verts dans le secteur 3 est reportée au jeudi 25 juin.

- Ville-Marie: les collectes sont annulées (aucun report).

À noter que les bornes de paiement automatisées demeurent payantes durant le congé de la Fête nationale du Québec.

À Québec

Le mercredi 24 juin, les autobus circulent selon l’horaire et la tarification du dimanche. Le service Couche-tard n’est par contre pas disponible.

La collecte des ordures et des matières recyclables est maintenue selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements.

Tous les écocentres et toutes les bibliothèques sont fermés le mercredi 24 juin.

Les bureaux d’arrondissement de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge, les seuls comptoirs de la Ville ouverts normalement en temps de pandémie, sont fermés le mercredi 24 juin.

Les stationnements sur rue devant les parcomètres seront gratuits le mercredi 24 juin, sauf dans la rue de la Maréchaussée et dans le parc des Champs-de-Bataille. Autres détails ici.