Fête nationale: des masques fleurdelisés à la place du défilé

À cause de la pandémie de coronavirus, le traditionnel défilé de la Fête nationale ne pourra se tenir, le 24 juin. Dans ce contexte toutefois, les citoyens sont invités à porter un couvre-visage avec fleur de lys.

Quatre modèles de masque sont disponibles en bleu et blanc, comme le drapeau, avec une fleur de lys plus ou moins discrète, au coût de 14,95 $, plus frais de poste, le cas échéant.