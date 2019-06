La 185e Fête nationale est placée sous le thème «Un monde de traditions»

«À peu près tout ce qui bouge comme artiste au Québec travaille les 23 et 24 juin, raille M. Boucher. Et il n’y a pas juste à Québec sur les plaines ou dans la région de la Capitale-Nationale où on célèbre.»

Sur les plaines d’Abraham, dimanche, Ariane Moffatt et Pierre Lapointe assureront l’animation du traditionnel «Grand spectacle de la Fête nationale dans la Capitale», qui sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec et dont la première partie sera assurée par la rappeuse Sarahmée.

La programmation compte environ 6500 activités réparties sur près de 700 sites de fêtes, où sont attendus plus de 2,5 millions de festivaliers.

«Nos organisateurs ont été fidèles à leur réputation et nous ont organisé une panoplie d’activités qui s’adressent à toutes sortes de clientèles, renchérit le président du MNQ, qui souligne la contribution de quelque 15 000 bénévoles. On est convaincus que chacun et chacune des Québécoises et des Québécois y trouvera son compte.»

Parmi les nouveautés de cette année: un virage vert de l’organisation qui réalisera notamment sa tournée régionale à bord de véhicules électriques, encouragera le covoiturage par l’entremise d’Amigo Express, fera tirer des cartes de transport en commun et emploiera des verres réutilisables sur le site des plaines d’Abraham.

Nouvel endroit à Montréal

Du côté de Montréal, le grand spectacle déménage au nouvel Espace 67, au parc Jean-Drapeau. Guillaume Lemay-Thivierge, Marie Michèle Desrosiers, FouKi, Éric Lapointe, Koriass, Mariana Mazza et Philippe Brach figurent notamment à l’affiche du concert qui se déroulera dimanche à compter de 21h.

Quant au Grand Défilé, il s’élancera lundi vers 20 h 15 sur la rue Saint-Denis, à l’intersection de la rue Boucher, sur le Plateau Mont-Royal, pour se clore à la rue Cherrier. Huit «Grandes Figures» seront honorées, dont les cofondateurs de Montréal, Jeanne Mance et Paul de Chomedey de Maisonneuve, le dramaturge Michel Tremblay et l’auteur-compositeur interprète Leonard Cohen.