«Chère maman, premièrement, bonne Fête des mères», débute donc Céline Dion sur Instagram. «On pense à toi tous les jours et tu nous manques bien sûr…», écrit-elle de la part des treize enfants de Thérèse Dion. «J’aimerais te demander de continuer à veiller sur nous et à nous protéger.»

La chanteuse a en effet perdu sa maman, Thérèse Tanguay-Dion, en début d’année et vivait donc sa première fête sans elle. Ce qui a poussé l’interprète de My Heart Will Go On à lui coucher quelques mots sur le papier (ou plus exactement sur les réseaux sociaux).

Une émotion toute particulière. Ce dimanche 10 mai, l’Amérique du Nord célébrait la fête des Mères. Une occasion forcément particulière à l’heure du confinement et de l’épidémie de coronavirus, mais peut-être plus encore pour Céline Dion .

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on May 10, 2020 at 6:20am PDT

View this post on Instagram

Et à l’heure de la pandémie, qui a déjà coûté la vie à plus de 4 700 personnes au Canada, dont une majorité au Québec, elle ajoute: «J’ai pensé aussi que peut-être tu pourrais demander à Mère Nature si elle ne pourrait pas trouver une solution à cette crise mondiale, et surtout aider le grand nombre de personnes qui sont maintenant dans le besoin.»

«En ce jour spécial, j’offre mes prières et mes pensées à toutes les mères du monde», poursuit Céline Dion, «que vous et vos proches soyez en sécurité et en bonne santé pendant ces moments les plus difficiles.» Et de conclure à l’adresse de sa maman: «On t’aime maman, avec tout notre amour… Voilà!»

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.