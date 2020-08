Les festivals cherchent à se trouver une nouvelle place dans l'horizon culturel

Le Québec a connu son été le plus calme de récente mémoire à cause de la COVID-19 qui a provoqué l’annulation de nombreux festivals qui ont fait sa renommée à l’échelle mondiale.

Si des activités se sont déroulées sur internet, la décision du gouvernement du Québec d’autoriser sous certaines conditions les festivals pousse certains organisateurs à présenter des versions réduites de leur événement. Selon eux, ils devront composer avec cette nouvelle réalité pour un certain temps.

Dorénavant, les promoteurs devront contrôler les entrées et sorties de façon à respecter, en tout temps, un maximum de 250 personnes sur le site extérieur. Des mesures devront être mises en place pour maintenir une distance de deux mètres entre les participants ne résidant pas à la même adresse. De plus, s’il y a plus d’un site extérieur pour un même festival, ceux-ci devront être distincts et non contigus, avec des zones d’accès et d’attente différentes.

Le directeur général du Festival international de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu, un événement qui attire annuellement quelque 350 000 personnes, salue la décision du gouvernement, même si ne modifiera pas ses plans pour 2020.

«Du point de vue des festivals, c’est une bonne chose. Toutefois, pour un événement comme le nôtre qui attire normalement des dizaines de milliers de personnes par jour, cela ne fonctionne pas», dit Éric Boivin.

Le Festival a choisi d’aller dans une direction différente en proposant des spectacles sur une scène mobile dans des résidences pour personnes âgées. Il a aussi transformé une petite partie de son site en ciné-parc pour diffuser des films, des concerts et des spectacles d’humour. Lorsque le temps le permet, ils installent les célèbres montgolfières en arrière-plan.

M. Boivin croit toutefois que les plus petits festivals ont une meilleure chance de fonctionner.

Le directeur d’Événements Attractions Québec, François-G. Chevrier, dit que de nombreux festivals régionaux envisagent de se dérouler à la suite de l’annonce du gouvernement. Parmi ceux-ci, un festival de musique en Gaspésie et d’autres événements voulant célébrer la gastronomie, la poésie ou les couleurs automnales.