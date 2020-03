Le festival South By Southwest est annulé à cause du coronavirus

Les organisateurs de l’événement South By Southwest — qui attire des centaines de milliers de visiteurs et certaines des plus grandes stars d’Hollywood et de la musique — ont annoncé vendredi l’annulation du festival annuel des arts et de la technologie, se disant «dévastés» mais conscients qu’il est nécessaire d’empêcher une grave propagation du nouveau coronavirus.

Le maire Steve Adler a fait état de cette décision, vendredi après-midi, à titre de précaution en raison de la propagation rapide du COVID-19, annulant l’événement annuel qui avait été programmé du 13 au 22 mars. La juge du comté de Travis, Sarah Eckhardt, a signé une déclaration en cas de catastrophe pour le comté environnant Austin. L’ordre interdit les rassemblements de festivals qui pourraient attirer des gens des régions touchées par l’épidémie de COVID-19.

Personne dans la région d’Austin n’aurait été infecté par le virus, a souligné Mme Eckhardt. Cependant, South by Southwest devait attirer un public international dans des lieux restreints, ce qui représentait une grave menace de propagation de la maladie.

Les organisateurs du festival ont noté qu’Austin Public Health avait déclaré mercredi dernier «qu’il n’y a aucune preuve que l’annulation de SXSW ou de tout autre rassemblement rendrait la communauté plus en sécurité», tout en ajoutant que la situation a évolué rapidement et qu’ils respectent la décision des autorités.

À VOIR AUSSI: Covid-19 : la barre des 100 000 contaminations franchie dans le monde