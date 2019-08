La poutine célébrée en grand au Festival de la poutine de Drummondville

Les célébrations de la poutine abondent au Québec. Le Grand Poutinefest, la Poutine Week et on en passe.

Dans moins d’une semaine, des restaurateurs de partout dans la province seront du côté de Drummondville afin de remporter la Fourchette d’Or dans le cadre du Festival de la poutine.

Depuis maintenant 12 ans, la poutine est au centre de cette célébration organisée par le groupe Les Trois Accords. Mais pourquoi est-il si important de fêter ce mets typiquement québécois?

«Parce que c’est un mets que tout le monde aime et que seulement les gens pas normaux n’aiment pas», résume succinctement Simon Proulx, le chanteur des Trois Accords.

«Pendant longtemps, les gens disaient que nous n’avions pas de culture et d’historique de la gastronomie québécoise et je trouve que c’est complètement faux, explique Bob le Chef, invité d’honneur du festival cette année. Et on le voit à travers la poutine qui est le mets le plus connu à l’international quand on pense à des mets québécois.»

Musique et poutine, un mix parfait

Outre la compétition culinaire, où ce sera au public de déterminer la meilleure poutine, le Festival de la poutine a aussi son volet musical. Ce dernier a pris plus d’ampleur cette année, alors qu’une deuxième scène a été ajoutée.

Loud, Coeur de Pirate, Bernard Adamus, Simple Plan, Koriass, FouKi et plusieurs autres artistes s’assureront de divertir les festivaliers qui seront présents en grand nombre, puisque le festival affiche déjà presque complet.

«Au départ, l’idée de faire le Festival de la poutine, c’était aussi un prétexte pour faire de la musique, affirme Simon Proulx. De faire des spectacles extérieurs en été dans une ville où il n’y en avait pas. L’idée est partie de là. De marier les deux, je pense que ç’a du sens.»