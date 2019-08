La mode loin des clichés selon Stéphane Leduc

Le 19e Festival Mode & Design s’est ouvert, ce lundi 19 août, sur le volet Conférences - emmené avec brio par Stéphane Leduc.

Il s’est donné comme mission de faire venir à nous des talents à la carrure internationale - et qui feront parler de Montréal comme plaque tournante de la mode. Un vrai défi, mais aussi la volonté de faire rayonner la mode au-delà des clichés des Instagrammeurs et influenceurs, à travers des parcours et des histoires inspirantes.

«C’est la 5e édition du volet conférences et elle sera extrêmement variée: de la chaussure à la mode, en passant par le mannequinat et le parfum. Autrement dit un panorama de ce qu’est la mode » - explique Stéphane Leduc.

Pour ouvrir les festivités, il a été possible de (re)découvrir Jérôme C. Rousseau: «un Québécois basé à Los Angeles dont les chaussures font vibrer un grand nombre de stars américaines. Un talent réel (méconnu au Québec) qui a une vision de la chaussure de luxe et qui a su séduire Charlize Theron, Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Kristen Stewart, Katie Holmes, Jessica Alba ou encore Elle Fanning.»