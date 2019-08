Le festival du kombucha arrive à Montréal

Les fous et curieux du kombucha, ce thé fermenté acidulé et effervescent, sont invités au Boochfest, un festival international de trois jours entièrement consacré au breuvage qui se tiendra pour la première fois à Montréal.

Du 23 août au 25 août, au stade IGA du parc Jarry, dégustations, ateliers, compétition de kombucha maison, yoga, conditionnement physique et performances artistiques sont au menu pour bien faire connaître les subtilités du kombucha, mais aussi tout l’aura de bien-être qui l’entoure.

Brasseurs locaux et internationaux, comme Y Kombucha, RISE, Fous de l’ile, GT, Gutsy, AJO, Humm, promettent de vouas faire découvrir leurs spécialités, mais aussi leurs nouveautés.

L’accès au festival est gratuit, mais il est possible de se procurer un forfait VIP (44,85$) incluant un accès à une terrasse privée avec bar à cocktail sans alcool, un soin de la peau au kombucha, des séminaires spéciaux sur la fermentation et une carte-cadeau à la boutique pop-up du festival.

Reconnu pour ses vertus bénéfiques pour la santé, comme ses propriétés anti-cancérigènes et ses bienfaits pour la digestion et le système immunitaire, le kombucha a remplacé le jus, les boissons gazeuses et même l’alcool dans la diète de plusieurs foodies soucieux de leur santé. La preuve, sa popularité n’a pas cessé d’augmenter ces dernières années et ses ventes annuelles devraient s’établir à 1,8 milliard de dollars d’ici 2020, selon Forbes.

La première édition du Boochfest avait eu lieu à Ottawa en 2018, puis le festival s’est transporté à San Diego en Californie en mai dernier avant de revenir chez nous, à Montréal, à la fin du mois d’août.