Meilleur acteur ou meilleure actrice? Berlin ne fera pas de différence.

La Berlinale remet ses convoités “Ours” vendredi. Traditionnellement, le jury élit un meilleur acteur et une meilleure actrice, qui obtiennent chacun un Ours d’Argent.

Historiquement, les prix ont de tout temps distingué acteurs et actrices, depuis la Mostra de 1932, tout premier festival, où le public a voté pour l’acteur et l’actrice qui lui avait le plus plu, souligne la chercheuse Christel Taillibert.

“L’enfer est pavé de bonnes intentions”, prévient l’historienne du 7e art Geneviève Scellier, fondatrice du site “Genre et cinéma”: “le problème de fond est que les rôles masculins sont plus intéressants”, plus nombreux et plus présents à l’écran “que les rôles féminins”. “Les acteurs peuvent donc davantage montrer leurs talents que les actrices”.

Le prix non-genré de la Berlinale relève du “politiquement correct”, estime même le syndicat des acteurs et actrices allemands, qui plaide pour “d’abord rendre plus visibles” les femmes. Tout comme l’association allemande Pro Quote qui milite pour une égale répartition des rôles au cinéma, pour l’heure accordé selon elle à 70% aux hommes.

“Il faut d’abord défendre la visibilité des femmes au cinéma et atteindre l’égalité”, argument auprès de l’AFP l’une de ses membres, l’agente Chun Mei Tan. “Ce n’est qu’alors que l’on pourra parler d’introduire des prix non-genrés”.