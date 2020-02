Le Festival d'été de Québec dévoile sa programmation 2020

La programmation de la 53e édition du Festival d’été de Québec a été dévoilée, ce mercredi 26 février.

Rage Against the Machine, Rod Stewart, Halsey, Jack Johnson, Alanis Morissette, G-Easy, Marshmellow, The National et Half Moon Run seront les principales têtes d’affiche de cette cuvée 2020.

La formation Imagine Dragons sera également de retour cette été, après avoir dû annuler sa prestation après seulement deux chansons l’an dernier en raison du mauvais temps. Il s’agit du seul et unique spectacle du groupe annoncé pour 2020.