Quatre sentiments qui décrivent bien la première journée du Festif!

C’est Chromeo qui avait le mandat de clore ce jeudi soir sur la scène principale du festival. Après que les quatre gars (on vous explique plus tard ce qui est arrivé au cinquième) de Qualité Motel eussent déguerpi en nous laissant sur Alegría, on devait patienter une vingtaine de minutes avant de voir le duo montréalais.

Le jeudi se veut toujours une journée de hors-d’oeuvre puisque les spectacles commencent un peu plus tard et qu’il n’y a pas de concert de la série des «Imprévisibles».

Située sur une plateforme au-dessus de l’eau, la compositrice montréalaise, qui a avoué être sous les effets du décalage horaire, a joué des morceaux de son plus récent album Inscape ainsi que quelques pièces de son opus précédent, Pianoscope.

Les effets lumineux et les mélodies envoûtantes ont complètement séduit la foule qui demeurait très silencieuse, trop même au goût de la pianiste. Mais personne ne voulait déranger la virtuose qui ne cesse de nous charmer par sa personnalité attachante et sa capacité à nous amener dans son imaginaire avec sa musique.

JUBILATION

Un sentiment qui revenait souvent en cette première journée, c’était le pur et simple bonheur d’être enfin au Festif!. «Maudit que je suis content(e) d’être à Baie-Saint-Paul» a été entendu au moins 2843 fois.

Devenu un incontournable parmi les festivals québécois en région, le Festif! a réussi à fidéliser une clientèle qui revient année après année.

Les organisateurs connaissent bien les goûts de leurs festivaliers et avaient concocté une programmation pour que les gens se déhanchent en ce jeudi. C’est Les Louanges qui commençait le bal, lui qui fait partie de la courte liste pour le Prix Polaris pour son album La nuit est une panthère. Vincent Roberge, qui n’est âgé que de 23 ans, et sa bande nous ont fait monter à bord de leur Tercel ’96 (pièce que la foule connaissait presque par coeur d’ailleurs) pour une arrivée tout en douceur à Baie-Saint-Paul.

Les gars de Qualité Motel (qui sont aussi les gars de Valaire) ont ensuite brassé la cabane. Qualité Motel, c’est un «DJ set» de luxe, il faut se le dire. En plus d’aligner les chansons de leur récent album C’est pas la qualité qui compte, les Sherbrookois ont envoyé bon nombre de succès québécois à la foule qui en redemandait.

Tour à tour, les milliers de personnes présentes ont chanté les refrains de I think of you de Gregory Charles, Party de gars de Mixmania, Parce qu’on vient de loin de Corneille et Sauvez mon âme de Luc De Larochellière qui était d’ailleurs en spectacle un peu plus tôt dans la journée dans le cadre du festival.